بوتين يمنح الحكومة حق حظر نقل البضائغ بالشاحنات من الدول غير الصديقة

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الحكومة حق فرض حظر على النقل البري الدولي للبضائع عبر روسيا بواسطة المركبات التابعة لشركات نقل من دول فرضت حظرا مماثلا ضد روسيا.

وجاء في المرسوم الرئاسي المنشور على البوابة الإلكترونية للمعلومات القانونية: "منح حكومة روسيا الاتحادية صلاحيات فرض حظر على النقل البري الدولي للبضائع عبر أراضي روسيا الاتحادية بواسطة الشاحنات التابعة لشركات نقل أجنبية، مسجلة في دول فرضت تدابير تقييدية على مواطني روسيا الاتحادية والكيانات القانونية الروسية في مجال النقل البري الدولي".

وتنص الوثيقة أيضا على أنه في حالة فرض مثل هذا الحظر، يجب على الحكومة تحديد فترة سريانه، وقائمة الدول التي فرضت قيودا مماثلة على روسيا الاتحادية، وأنواع النقل التي ينطبق عليها هذا التقييد، وشروط النقل التي إذا تم احترامها لا ينطبق عليها الحظر.

المصدر: انترفاكس