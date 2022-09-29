كوخافي: نعمل ليلا نهارا من أجل إحباط الأنشطة الإرهابية

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن "جنودنا يعملون ليلا ونهارا من أجل إحباط الأنشطة الإرهابية"، وذلك وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وفي تصريح خلال لقائه مسؤولين أمنيين، قال كوخافي: "حتى صباح اليوم، نفذنا عملية معقدة في مخيم جنين للاجئين.. تم تنفيذها بعزم واحتراف بهدف إحباط تهديد ملموس".

وأضاف: "في كل يوم وليلة، تعتقل قواتنا مطلوبين وتعمل تحت النار وتحبط الأنشطة الإرهابية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"