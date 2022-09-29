ممثلو الجمهوريات الجديدة في البرلمان الروسي سيتم تعينهم في غضون أسبوعين من تاريخ الانضمام

قال سيناتور شبه جزيرة القرم، سيرغي تسيكوف، إنه يمكن تعيين أعضاء في مجلس الاتحاد الروسي من جمهوريات دونيتسك ولوغانسك والمناطق المحررة في غضون 10-15يوما من لحظة انضمامها إلى روسيا.

وأضاف البرلماني: "يمكن تعيين أعضاء في مجلس الاتحاد (الشيوخ) بسرعة، في غضون 10-15 يوما من لحظة انضمام الجمهوريتين إلى روسيا". منوها بأنه في هذه المناطق يوجد رؤساء منتخبون وسلطة تشريعية.

وتابع تسيكوف قائلا: "ومن السلطة التنفيذية في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، سيتم تعيين أعضاء في مجلس الشيوخ الروسي أيضا في غضون 10-15 يوما".



واستذكر السناتور أنه بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، حصل هو نفسه على منصب عضو في مجلس الشيوخ الروسي في غضون 10 أيام.

هذا ووصل قادة ورؤوساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، أمس الأربعاء إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاستكمال الإجراءات القانونية لتصبح تلك المناطق جزءا لا يتجزأ من روسيا.

يذكر أنه في 23-27 سبتمبر، تم إجراء استفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومنطقة خيرسون والأراضي المحررة من منطقة زابوروجيه، حيث أيد غالبية السكان الانضمام إلى روسيا. ويوم الأربعاء ، أرسل قادة تلك المناطق نداءا رسميا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلبون فيه قبول تلك الأراضي كجزأ من روسيا.

المصدر: نوفوستي