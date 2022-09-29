اعتقد أنهم من الخدم.. ترامب يطلب من مسؤولين بالكونغرس "متنوعين عرقيا" شطيرة!

أخطأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حفل حضره أعضاء من الكونغرس عام 2017، واعتبر بالخطأ بعضا من مساعديهم من الأقلية العرقية أنهم من طاقم الخدمات وطلب منهم إحضار شطيرة له.

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وبحسب تقرير نشرته مجلة "Rolling Stone"، اعتقد ترامب أن بعض الموظفين التابعين للحزب الديمقراطي المتنوعين عرقيا نوادل، حيث طلب منهم المقبلات، وفقا لكتاب جديد لمراسلة "نيويورك تايمز"، ماجي هابرمان بعنوان "رجل الثقة Confidence Man".

وسارع رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك، رينس بريبوس، إلى تصحيح خطأ ترامب، حيث أخبره أنه خاطب للتو كبار مساعدي رجال الكونغرس، قبل الذهاب للعثور على طاقم الخدمات الفعلي في البيت الأبيض.

وفي مقابلة عام 2017، أعرب ترامب عن دهشته من أن اللاعبتين سيرينا وفينوس ويليامز تمكنتا من استقطاب جمهور متنوع عرقيا، حيث كان يعتقد بأن السود غير مهتمين بالتنس.

وتاريخ ترامب مع التصريحات والإجراءات العنصرية جعلت البعض يستنتج أنه حتى تصريحاته الغامضة تخفي التعصب الأعمى. فخلال فترة وجوده في المنصب، كان ترامب يخبر الزائرين بأن لديه "حماما سريا" ، قائلا إنه أعيد تصميم المرحاض بالكامل، وفقا للكتاب.

لكن الموظفين في ذلك الوقت كذبوه، مشيرين إلى أنه تم تغيير مقاعد المرحاض فقط، وفقا للعرف في انتقالات الرئاسة.

وكتب هابرمان أنه تم تفسير ملاحظة ترامب بأنه لم يرغب في استخدام نفس الحمام الذي استخدمه سلفه باراك أوباما ذو البشرة السوداء.

المصدر: "Rolling Stone"