رواية عن المشتبه بهم في تخريب "السيل الشمالي" والوسيلة المتاحة لذلك

صرّح ميخائيل فالييف، النائب السابق لوزير حالات الطوارئ الروسية بأن دول الناتو، بما في ذلك السويد والنرويج والولايات المتحدة، لديها روبوتات تحت الماء قادرة على تخريب السيل الشمالي.

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وقال فالييف في توضيح لهذا الأمر :"يمكن تنفيذ مثل هذا التخريب بواسطة الروبوتات التي لا تتطلب وسائل نقل كبيرة، والتي يمكن ضبطها وتهيئتها بواسطة الإحداثيات ومصادر الكشف عن الرادار. مثل هذه الروبوتات تمتلكها جميع دول الناتو الشمالية، السويد وكذلك النرويج، وبالطبع الولايات المتحدة التي لديها في الوقت نفسه أسطولها الخاص هناك".

ولفت المسؤول الروسي السابق إلى أن "الأهم أن تكون في المكان المناسب، قم بإعداد الروبوت لأداء إجراءات معينة في نقطة معينة، ثم التقاط الروبوت والإبحار بعيدا. وهذا يعني أن هذا الإجراء نفسه ليس معقدا".

المصدر: نوفوستي