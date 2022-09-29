مرشح رئاسي فرنسي سابق: ماكرون محق في أنه "لا يمكن إذلال روسيا"

أعرب المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، زعيم حزب Reconquête "الاستعادة" اليميني المتطرف، إريك زيمور، عن قناعته بأن الحوار مع روسيا يخدم المصالح الجيوستراتيجية لفرنسا.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في حوار له اليوم الخميس، 29 سبتمبر، مع قناة LCI، حيث قال: "أنا مع فرنسا، أحاول تحليل الوضع الجيوستراتيجي انطلاقا من مصالح البلاد. وماذا في مصلحة فرنسا؟ دعونا ننظر إلى جغرافيتها: فرنسا في أوروبا، وروسيا أيضا في أوروبا. نحن في جانب، وروسيا على الجانب الآخر، ولن تذهب روسيا إلى أي مكان، لذا علينا بالحوار الذي يصب في المصلحة الجيوستراتيجية لفرنسا. هذا ما أعتقده".

وأشار زيمور إلى أن كلا من روسيا وفرنسا دولتان عظيمتان وقوتان نوويتان، وسياسة الحوار مع روسيا اتبعها شارل ديغول "حتى عندما كان جوزيف ستالين على رأس الاتحاد السوفيتي"، إضافة إلى رجال دولة فرنسيين آخرين، من بينهم جاك شيراك ونيكولا ساركوزي والرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، الذي "يحاول الحفاظ على الحوار مع روسيا، ويتصرف على نحو صحيح! بما في ذلك عندما يقول إنه لا يمكن إذلال روسيا".

المصدر: نوفوستي