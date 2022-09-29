تحذيرات من توقف شبكات الهواتف المحمولة في أوروبا عن العمل هذا الشتاء

أفادت وكالة "رويترز" بأن الدول الأوروبية قد تواجه انقطاع الاتصالات المتنقلة في الشتاء القادم بسبب أزمة الطاقة.

إقرأ المزيد

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة: "يمكن أن تتوقف الهواتف المحمولة في جميع أنحاء أوروبا عن العمل في الشتاء القادم إذا أثر الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية على أجزاء من شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء المنطقة".

ويتعاون مشغلو المحمول حاليا مع حكومات بلادهم للتأكد من أنه توجد لديها خطة لضمان تقديم الخدمات الهامة. ووفق المعلومات الموجودة يتعاون عدد من الشركات مثل "Nokia" و"Ericsson" مع مشغلي المحمول لتخفيف تأثير النقص المحتمل للطاقة عليها.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا يوجد في البلدان الأوروبية التي "اعتادت على عدم انقطاع الكهرباء لعقود"، عدد كاف من الأنظمة الاحتياطية التي قد تساعد في التغلب على انقطاع مكثف في التيار الكهربائي.

ونقلت عن تصريح رئيسة الرابطة الفرنسية لمشغلي المحمول، بيزا بيلولو، قولها: "من الممكن أننا مدللون إلى حد ما في أجزاء كبيرة من أوروبا، حيث يتم تزويد الكهرباء بشكل مستقر... من الممكن أن الاستثمار في مجال تخزين الطاقة كان أقل مما هو عليه في بعض البلدان الأخرى". كما عبرت عن اعتقادها أن باريس لن تتمكن من تزويد جميع هوائيات الدولة ببطاريات جديدة.

المصدر: نوفوستي