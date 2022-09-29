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زاخاروفا: حادثة "السيل الشمالي" وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها الاستخبارات الأمريكية

أخبار العالم

زاخاروفا: حادثة
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن حادثة تسرب الغاز من خطوط "السيل الشمالي" وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها الاستخبارات الأمريكية

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وقالت زاخاروفا في بث قناة "سلوفيوف لايف": "الآن حول مكان حدوث ذلك، فإنها المنطقة التجارية والاقتصادية للدنمارك والسويد​​"​.

وأضافت: "هاتان الدولتان متمركزان حول حلف الناتو وممتلأتان بالأسلحة الأمريكية، هذه هي الدول التي تسيطر عليها بالكامل أجهزة الاستخبارات الأمريكية. إنها بالتأكيد تحت سيطرة الاستخبارات الأمريكية، التي تسيطر بالكامل على الوضع هناك".

المصدر: نوفوستي

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