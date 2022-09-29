وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يبحثون إمكانية وضع حد أقصى لأسعار الغاز

يبحث وزارء الطاقة في الاتحاد الأوروبي غدا الجمعة في اجتماع خاص في بروكسل إمكانية اعتماد حد أقصى لأسعار الغاز الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أنه من أجل الحد من الأسعار في سوق الجملة الأوروبية ككل، وليس فقط على الواردات، من الضروري إنشاء نظام مركزي بدلا من السوق، مما سيسمح بتطبيع توزيع الغاز.

وبحسب الوكالة لا توجد منظمة على المستوى الأوروبي يمكنها تنظيم ذلك تقنيا.

في وقت سابق، اعتمدت المفوضية الأوروبية على المبادرات التي من شأنها أن تسمح بشكل أساسي بالحفاظ على آلية تحديد الأسعار، واقترحت البدء باستخدام الأرباح الزائدة لشركات النفط والغاز والعديد من منتجي الكهرباء لتخفيف العبء عن المستهلكين، بدلا من تحديد سقف للسعر.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة غدا في بروكسل لمناقشة وضع سقف لسعر الغاز الروسي.

المصدر: تاس