 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: تحييد بطارية "هيمارس" وإسقاط طائرتين للجيش الأوكراني

الجيش الإسرائيلي يعيد شخصين اجتازا الحدود مع لبنان

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعيد شخصين اجتازا الحدود مع لبنان
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tvz9

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أعاد شخصين إلى لبنان، كانا قد عبرا الحدود فجرا، مبينا أنه تم التحقيق معهما.

وأعلن المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​أفيخاي أدرعي​، أن "استطلاعات الجيش رصدت قيام مشتبه فيهما باجتياز الحدود من داخل ​لبنان​ إلى إسرائيل في منطقة بلدة يفتاح، حيث هرعت قوات عسكرية للمكان واعتقلت المشتبه فيهما ويجري التحقيق معهما".

وأوضح أنه "لا توجد خشية من حدث ذو طابع أمني. سنواصل العمل لمنع أي محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الإسرائيلية".

وفي وقت لاحق أعلن أدرعي أنه "أعيد الى لبنان المشتبه فيهما الذين اجتازا الحدود الليلة الماضية عمدا وتم اعتقالهما"، مبينا أن "إعادة الاثنين جرت بالقرب من المكان الذي تسللا منه وبتنسيق مع قوات اليونيفيل".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا