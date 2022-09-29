الجيش الإسرائيلي يعيد شخصين اجتازا الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أعاد شخصين إلى لبنان، كانا قد عبرا الحدود فجرا، مبينا أنه تم التحقيق معهما.

وأعلن المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​أفيخاي أدرعي​، أن "استطلاعات الجيش رصدت قيام مشتبه فيهما باجتياز الحدود من داخل ​لبنان​ إلى إسرائيل في منطقة بلدة يفتاح، حيث هرعت قوات عسكرية للمكان واعتقلت المشتبه فيهما ويجري التحقيق معهما".

وأوضح أنه "لا توجد خشية من حدث ذو طابع أمني. سنواصل العمل لمنع أي محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الإسرائيلية".

رصدت استطلاعات جيش الدفاع قيام مشتبه فيهما باجتياز الحدود من داخل لبنان الى إسرائيل في منطقة بلدة يفتاح حيث هرعت قوات عسكرية للمكان واعتقلت المشتبه فيهما ويتم التحقيق معهما. لا توجد خشية من حدث ذو طابع أمني.

سنواصل العمل لمنع أي محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الاسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 29, 2022

وفي وقت لاحق أعلن أدرعي أنه "أعيد الى لبنان المشتبه فيهما الذين اجتازا الحدود الليلة الماضية عمدا وتم اعتقالهما"، مبينا أن "إعادة الاثنين جرت بالقرب من المكان الذي تسللا منه وبتنسيق مع قوات اليونيفيل".

أعيد الى لبنان المشتبه فيهما الذين اجتازا الحدود الليلة الماضية عمدًا وتم اعتقالهما. اعادة الاثنين جرت بالقرب من المكان الذي تسللا منه وبتنسيق مع قوات اليونيفيل https://t.co/fKGEeFsbE7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 29, 2022

المصدر: RT