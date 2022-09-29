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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال شخصين عبرا الحدود من لبنان

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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال شخصين عبرا الحدود من لبنان
AP
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه اعتقل شخصين عبرا الحدود من داخل لبنان، ويجري التحقيق معهما.

وأعلن المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​أفيخاي أدرعي​، أن "استطلاعات الجيش رصدت قيام مشتبه فيهما باجتياز الحدود من داخل ​لبنان​ إلى إسرائيل في منطقة بلدة يفتاح، حيث هرعت قوات عسكرية للمكان واعتقلت المشتبه فيهما ويجري التحقيق معهما".

وأوضح أنه "لا توجد خشية من حدث ذو طابع أمني. سنواصل العمل لمنع أي محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الإسرائيلية".

المصدر: RT 

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