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بريطانيا.. اصطدام طائرتين في مطار هيثرو (صور)

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بريطانيا.. اصطدام طائرتين في مطار هيثرو (صور)
Gettyimages.ru
مطار هيثرو
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اصطدمت طائرتا ركاب على مدرج مطار هيثرو في لندن مساء الأربعاء دون أن يسفر الحادث عن إصابات، حسب إدارة المطار.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن "تصادما طفيفا" وقع بين طائرتين إحداهما تابعة للخطوط الجوية الأيسلندية "آيسلاندإير"، والأخرى للخطوط الجوية الكورية الجنوبية "كوريان إير".

من جهتها، قالت متحدّثة باسم مطار هيثرو إن "خدمات الطوارئ تدخلت إثر حادث بين طائرتين".

وأضافت "لم يسجل وقوع أي إصابات لكن خدمات الطوارئ في مكان الحادث لضمان سلامة جميع الركاب وأفراد الطواقم".

وعلى الرغم من أن الحادث لم يؤد إلى اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة، إلا أن المطار نصح المسافرين بالتحقق من جدول رحلاتهم مسبقا.

المصدر: أ ف ب

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