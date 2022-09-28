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باشينيان يؤكد ضرورة نشر مراقبين دوليين على الحدود الأرمنية الأذربيجانية

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باشينيان يؤكد ضرورة نشر مراقبين دوليين على الحدود الأرمنية الأذربيجانية
Globallookpress Kremlin Pool
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اعتبر رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أنه من الضروري انسحاب القوات الأذرية ونشر مراقبين دوليين في "أراضي أرمينيا الخاضعة للاحتلال الأذربيجاني" والمناطق الحدودية.

وقال باشينيان: "قُتل اليوم ثلاثة جنود أرمن جراء هجوم جديد شنته أذربيجان على أراضي أرمينيا بهجوم على استقلال أرمينيا وسيادتها وديمقراطيتها".

وأضاف: "انسحاب القوات الأذرية ونشر بعثة مراقبين دولية في أراضي أرمينيا الخاضعة للاحتلال الأذربيجاني والمناطق الحدودية، ضرورة مطلقة".

وتابع: "يجب إدانة ووقف الغزو الأذربيجاني".

المصدر: نوفوستي

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