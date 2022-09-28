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باكو تنفي اتهامات يريفان بانتهاكها وقف إطلاق النار

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باكو تنفي اتهامات يريفان بانتهاكها وقف إطلاق النار
RT
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نفت باكو اتهامات يريفان بانتهاك القوات الأذربيجانية اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسية.

واتهمت وزارة الدفاع الأرمنية أذربيجان بإطلاق قذائف الهاون على مواقع أرمنية على الحدود في قره باغ.

وفي المقابل أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بإصابة أحد جنودها نتيجة لقصف القوات الأرمنية.

وحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية، فإن وحدات الجيش اتخذت الإجراءات الدفاعية الملائمة لصد النيران الأرمنية.

المصدر: نوفوستي

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