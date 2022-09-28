الولايات المتحدة.. انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص جراء الإعصار (فيديو)

بلغ إعصار "إيان" شواطئ جنوب غرب ولاية فلوريدا الأمريكية مصحوبا بعواصف ماطرة ورياح عاتية، مما قد يجعله أحد أشد الأعاصير فتكا في تاريخ أمريكا.

وأفاد موقع "باور أوتيج يو إس" الأمريكي بأن 1 مليون و114 ألف شخص دون كهرباء في فلوريدا بسبب الإعصار "إيان".

وفصلت العاصفة الكهرباء عن 62% من العملاء في مقاطعة لي، حيث وصلت عين الإعصار إلى الشاطئ بعد الساعة 3 مساء بقليل.

ووصل الإعصار من الفئة 4 إلى اليابسة غرب فورت مايرز بالقرب من كايو كوستا بعد الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي.

وصدرت أوامر تحث أكثر من مليوني شخص على المغادرة، ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة في أضرار وخسائر تتجاوز 67 مليار دولار.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس خلال إفادة مع اقتراب العاصفة من الشاطئ: "سيكون هذا حدثا مأساويا تستمر تأثيراته لأيام وأسابيع وشهور ولسوء الحظ في بعض الظروف حتى سنوات".

وتعتبر عاصفة بهذا الحجم اختبارا قاسيا للبنية التحتية لفلوريدا نظرا لمناطقها الساحلية المنخفضة والمكتظة بالسكان والمعرضة للفيضانات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تغير المناخ إلى تأجيج الأحوال الجوية القاسية في جميع أنحاء العالم هذا العام، بما في ذلك الفيضانات القاتلة في كنتاكي وباكستان، وموجة الحر الأوروبية التي قتلت أكثر من 2000 شخص في البرتغال وإسبانيا، والجفاف المستمر في غرب الولايات المتحدة.

ومنذ بدء حفظ الأرقام القياسية في عام 1851 ضربت أربع أعاصير البر الرئيسي للولايات المتحدة مع رياح أقوى من "إيان" وهي إعصار "عيد العمال" عام 1935، وإعصار "كاميل" عام 1969، و"أندرو" عام 1992، و"مايكل" الذي ضرب فلوريدا في عام 2018، وفقا لفيل كلوتزباخ الباحث في مجال الأعاصير بجامعة ولاية كولورادو.

كان "أندرو" و"مايكل" من بين أكثر 10 أعاصير تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، وفقا للمراكز الوطنية للمعلومات البيئية.

#Ahora l Las marejadas del huracán Ian han inundado peligrosamente la ciudad costera de Bonita Spring, Florida.

Video de @PoliticsVersepic.twitter.com/jn4RwrCxHX — Diario El Mundo (@ElMundoSV) September 28, 2022

The storm surge is so powerful from #HurricaneIan that it has brought a shark into the city streets of Fort Myers.



🎥@BradHabudapic.twitter.com/RHY0kK5RHR — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 28, 2022

This is the scene in Fort Myers Beach, Florida pic.twitter.com/qYYojAjnTf — Organic Blood🩸🩸 (@Organic_Blood60) September 28, 2022

Fort Myers Florida lugar de entrada del ojo del huracán Ian pic.twitter.com/1iAuAYWEFF — IngGeofisico🌪 (@ChaacTlaloc) September 28, 2022

Casas flotando en Naples Florida pic.twitter.com/65jbjzbk3C — IngGeofisico🌪 (@ChaacTlaloc) September 28, 2022

View as of about 3 hours ago from a friend's house on Fort Myers Beach... Water levels over 6 possibly much higher. If you are on the coast stay safe from #HurricaneIanpic.twitter.com/Wx77svB2Sf — The Camdalorian 💫 (@CameronM_Sprole) September 28, 2022

المصدر: وكالات