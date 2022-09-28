واشنطن: عواقب استخدام الأسلحة النووية ستكون غير مسبوقة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن عواقب استخدام الأسلحة النووية ستكون كارثية وغير مسبوقة.

وقالت: "كما سمعتم من مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جاك سوليفان والعديد من أعضاء فريقنا، العواقب ستكون كارثية وخطيرة وحاسمة. نحن نلتزم بكل هذه الكلمات. النقطة الأساسية عندما نتحدث عن العواقب تتلخص في حقيقة أنها ستكون حقيقية وغير مسبوقة".

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وأضافت: "تحدث سوليفان مع الجانب الروسي، وهم يفهمون ما ستكون عليه العواقب. لن نتحدث عن ذلك علنا".

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر، في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا ترى حاليا أي مؤشر على نية روسيا استخدام أسلحة نووية، حيث لم ترفع جاهزية ترسانتها النووية.

المصدر: تاس