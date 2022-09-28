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الخارجية الأمريكية: بلينكن سيبحث حادث "السيل الشمالي" مع نظرائه الأوروبيين

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الخارجية الأمريكية: بلينكن سيبحث حادث
Legion-Media Lenin Nolly/Sipa USA
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبحث حادث تسرب الغاز من أنابيب "السيل الشمالي" مع عدد من نظرائه الأوروبيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن "وزير الخارجية أجرى مباحثات مع نظيره الدنماركي أمس. ومستشار الرئيس للأمن القومي جيك ساليفان تحدث مع نظيره الدنماركي أيضا".

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وتابع المتحدث قائلا: "أتوقع أن وزير الخارجية سيجري خلال اليوم القادم، وربما اليوم، محادثات مع شركاء أوروبيين آخرين بشأن ما يبدو أنه عمل تخريبي ضد خط أنابيب "السيل الشمالي".

يذكر أنه تم رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" في بحر البلطيق يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الجاري.

وترجح دول المنطقة وخاصة السويد والدنمارك وقوع عمل تخريبي في الأنابيب، حيث تم رصد انفجارات قبل تسرب الغاز.

المصدر: تاس

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