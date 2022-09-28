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أنقرة: مستعدون لاستخدام جميع الوسائل المشروعة لحماية شعبنا من استفزازات أثينا

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أنقرة: مستعدون لاستخدام جميع الوسائل المشروعة لحماية شعبنا من استفزازات أثينا
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مجلس الأمن القومي التركي
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أصدر مجلس الأمن القومي التركي بيانا عقب اجتماعه في أنقرة، أكد فيه أن تركيا لن تتوانى عن استخدام جميع السبل والوسائل المشروعة لحماية مصالح شعبها ضد جهود اليونان غير المجدية.

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ودعا مجلس الأمن القومي التركي في بيان عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، في أنقرة، الأطراف التي تشجع اليونان في مسألة تسليح الجزر ذات الوضع غير العسكري، إلى الحكمة.

وطالب جميع البلدان إلى الاعتراف باستقلال جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد البيان أن أنشطة الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك ستتواصل بحزم.

ودعا البيان واشنطن إلى التراجع عن قرارها رفع حظر الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص، معتبرا القرار "يتعارض مع روح التحالف".

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، شدد مجلس الأمن القومي التركي على ضرورة اتخاذ خطوات ترمي إلى إنهاء الحرب دون تأخير، مؤكدا استمرار المساعي التركية لإحلال السلام.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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