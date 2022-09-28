واشنطن: نؤيد التحقيق الأوروبي في تخريب "السيل الشمالي" ونجهل الجهة المسؤولة

أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تؤيد تحقيقات الدول الأوروبية في العمل التخريبي المحتمل الذي تعرضت له أنابيب "السيل الشمالي"، ولم تحدد بعد الجهة المسؤولة عن ذلك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي لها يوم الأربعاء: نحن على اتصال مع شركائنا الأوروبيين بشأن التخريب المحتمل في أنابيب الغاز، ونحن نؤيد الجهود الأوروبية للتحقيق في ذلك".

وردا على سؤال حول فرضيات واشنطن بشأن الجهة المسؤولة عن العمل التخريبي المحتمل، قالت جان بيير: "لا توجد أي تقييمات طالما لايزال التحقيق مستمرا. وهو قد يستغرق بعض الوقت".

وبشأن ما إذا ستنظر الولايات المتحدة إلى الحادث بمثابة "الهجوم على عضو في الناتو، الذي يتطلب الرد"، قالت المتحدثة: "سنكون مستعدين للرد ما أن ينجز التحقيق".

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وأكدت أن "الاعتداءات على البنية التحتية الحيوية لحلفائنا الأوروبيين والحلفاء في الناتو تثير قلقا لدينا".

وبشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تساعد الدول الأوروبية في إجراء التحقيق في الحادث، قالت جان بيير إنه لا يوجد لديها ما تعلن عنه في الوقت الحالي.

يذكر أنه تم رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" في بحر البلطيق يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الجاري. وترجح سلطات دول المنطقة، وخاصة السويد والدنمارك وقوع عمل تخريبي في الأنابيب، حيث تم رصد انفجارات قبل بدء تسرب الغاز. وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

المصدر: تاس