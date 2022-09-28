أرمينيا تعلن مقتل ثلاثة من عسكرييها بقصف أذربيجاني

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن ثلاثة من عسكرييها قتلوا اليوم الأربعاء بقصف القوات الأذرية لمنطقة الحدود.

وقالت الوزارة في بيانها: "حتى الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، استقر الوضع نسبيا على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وسبق ذلك قتل ثلاثة من عسكريينا جراء الاستفزاز الأذربيجاني".

وأفادت وزارة الدفاع الأرمنية في وقت سابق بأن القوات الأذرية استهدفت مواقع الجيش الأرمني في المنطقة الشرقية للحدود بقذائف الهاون والرشاشات.

المصدر: تاس