القوات الأمريكية تعلن إسقاط طائرة إيرانية

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا حول القصف المدفعي والصاروخي الإيراني على أربع مناطق في كردستان العراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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وقال مدير الشؤون العامة للقيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو في البيان: "تدين القيادة المركزية الأمريكية الهجوم غير المبرر الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على محافظة أربيل العراقية صباح اليوم".

وأضاف البيان: "هذه الهجمات العشوائية تهدد المدنيين الأبرياء وتهدد استقرار المنطقة الذي تحقق بصعوبة..لم تصب أو تقتل أي من القوات الأمريكية نتيجة الضربات ولا توجد أضرار في المعدات الأمريكية".

وتابع: "في حوالي الساعة 2:10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أسقطت القوات الأمريكية طائرة إيرانية بدون طيار من طراز "مهاجر-6" كانت متجهة في اتجاه أربيل، حيث أنها بدت وكأنها تشكل تهديدا لقوات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة".

وأكمل الكولونيل جو بوتشينو: "يعمل أفراد القيادة المركزية الأمريكية في العراق بناء على دعوة من حكومة العراق لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الشريكة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش..قوات القيادة المركزية الأمريكية تقوم بتقييم الوضع، دعما للقوات الشريكة في العراق".

المصدر: RT