البابا فرنسيس: لم أزر كييف لأمر من عنده

قال البابا فرنسيس إنه لم يزر كييف بمشيئة من الله في الوقت الحالي، فيما ذكرت مصادر صحفية أن الحبر الأعظم ألغى زيارته امتعاضا منه لشدة إلحاح فلاديمير زيلينسكي عليه في دعم أوكرانيا.

وقال البابا للرهبة اليسوعيين خلال اجتماع معهم في كازاخستان في وقت سابق من الشهر الحالي حيث تم الكشف عن محتوى المحادثة في مجلة "الحضارة الكاثوليكية" في عددها الصادر غدا الخميس: "يبدو لي أن مشيئة الله هي عدم الذهاب إلى كييف في الوقت الحاضر، لكن دعونا نرى كيف سيكون الأمر بعد ذلك".

وأعلن الصحفي ماركو بوليتي في صحيفة IL Fatto Quotidiano، أن ضغط رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على البابا فرنسيس في قضية دعم كييف، يثير استياء الحبر الأعظم.

المصدر: تاس