بايدن يحذر شركات الطاقة من رفع الأسعار مع اقتراب إعصار "إيان"

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء شركات النفط والغاز من زيادة الأسعار للمستهلكين، مع اقتراب إعصار "إيان" من الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا.

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وقال بايدن: "لا تستغلوا هذا الأمر..دعوني أكرر..لا تستغلوا هذا الأمر كذريعة لرفع أسعار البنزين أو فرض كلفة عالية على الشعب الأمريكي"، مشيرا إلى أن "الإعصار لا يوفر أي عذر لارتفاع الأسعار في مضخات الوقود وإذا حدث، فسوف أطلب من المسؤولين الفيدراليين تحديد ما إذا كان تقدير الأسعار مستمرا أم لا".

وتابع: "أمريكا تراقب، وينبغي على هذه الصناعة أن تقدم على الشيء الصحيح".

المصدر: "أ ب"