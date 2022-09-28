خرسون.. إصابات جراء قصف قوات كييف كلية الهندسة التكنولوجية

أعلن متحدث الطوارئ بمقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا أن قوات كييف شنت هجوما صاروخيا على كلية الهندسة التكنولوجية وسط مدينة خيرسون، خلّف إصابات وأضرارا مادية.

وقال: " تعرضت المؤسسة التعليمية للقصف في الوقت الذي يغادر فيه الناس عملهم، وأثناء سير السكان مع أطفالهم بالقرب من المتنزهات بجوار الكلية، ويتم تقديم المساعدة الطبية للجرحى".

ومنذ مساء اليوم، تواصل قوات كييف قصف عدة مناطق في مقاطة خيرسون، حيث تم تدمير المدارس ومواقع في البنية التحتية ووقعت أضرار في المنازل، انتقاما من أهالي المقاطعة على استفتاء الانضمام إلى روسيا الذي صوت لصالحه أكثر من 87 بالمئة من المقترعين.

المصدر: تاس