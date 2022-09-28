 
مباشر
عاجل
الرئيس الإيراني: نعد بالشفافية والعدالة في ملف الشابة مهسا أميني

أردوغان يعرب لزيلينسكي عن امتنانه على نجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أخبار العالم

أردوغان يعرب لزيلينسكي عن امتنانه على نجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tvwc

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن امتنانه على نجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وزيلينسكي قيّما خلال الاتصال الهاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأعرب أردوغان عن امتنانه لنجاح عملية تبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف، بعد جهود استمرت لفترة طويلة.

وأشار إلى أن شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية يسير وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية.

وأضاف أن مقترح أنقرة للوساطة والتسهيل اللازم لإعلان منطقة منزوعة السلاح حول محطة زاباروجيه النووية ما زال قائما.

وأكد أردوغان استعداد تركيا لتقديم أي مساهمة ضرورية من شأنها إنهاء الحرب عبر المفاوضات.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا