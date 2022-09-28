أردوغان يعرب لزيلينسكي عن امتنانه على نجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن امتنانه على نجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وزيلينسكي قيّما خلال الاتصال الهاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأعرب أردوغان عن امتنانه لنجاح عملية تبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف، بعد جهود استمرت لفترة طويلة.

وأشار إلى أن شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية يسير وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية.

وأضاف أن مقترح أنقرة للوساطة والتسهيل اللازم لإعلان منطقة منزوعة السلاح حول محطة زاباروجيه النووية ما زال قائما.

وأكد أردوغان استعداد تركيا لتقديم أي مساهمة ضرورية من شأنها إنهاء الحرب عبر المفاوضات.

المصدر: الأناضول