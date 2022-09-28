هنغاريا تدعو لمراقبة أنابيب "السيل التركي" للغاز الروسي بعد حادث "السيل الشمالي"

شدد وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغاري بيتر سيارتو على ضرورة مراقبة الوضع الأمني لأنابيب "السيل التركي" للغاز الروسي بعد حادث "السيل الشمالي" في بحر البلطيق.

وقال سيارتو: "مشروع "السيل التركي" هو خط أنابيب الغاز الوحيد الذي يتم عبره ضخ الغاز الروسي دون انقطاع إلى أوروبا اليوم. حتى إذا توقف العبور عبر أوكرانيا، من الضروري ضمان سلامته".

وشدد على أن "تسرب الغاز في "السيل الشمالي" يجعل أوروبا في وضع أكثر خطورة وضعفا من ذي قبل".

وأضاف: "لو استسلمنا للضغوط والتهديدات بالعقوبات ولم نقدم على مدّ "السيل التركي"، لواجهنا الآن مشاكل كبيرة".

المصدر: تاس