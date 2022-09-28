وفد سويدي يستعد لزيارة تركيا لبحث عضوية ستوكهولم في الناتو

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، أن وفدا من وزارة الداخلية سيتوجه الأسبوع القادم إلى تركيا لبحث عضوية ستوكهولم في حلف الناتو.

إقرأ المزيد

وأوضحت ليندي في مقابلة مع وكالة الأنباء السويدية الرسمية "TT"، الأربعاء، أن المحادثات الجارية مع تركيا حاليا بالخصوص خالية من العراقيل.

وأضافت أن ستوكهولم تتوقع أن تصدّق تركيا على عضويتها في الناتو، مشيرة إلى عدم علمها بموعد ذلك.

وتابعت: "الأسبوع الماضي التقيت وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في نيويورك، وتبادلنا أطراف الحديث حول المحادثات الجارية بهذا الشأن، كل شيء على ما يرام، والسويد ملتزمة بالاتفاق".

يذكر أنه تم توقيع مذكرة ثلاثية بين تركيا وفنلندا والسويد في قمة الناتو التي عقدت يوم 28 يونيو الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وعُقد الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة في 26 أغسطس الفائت بمدينة فانتا الفنلندية.

المصدر: وكالات