هبوط حاد في مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة

كشفت وزارة الطاقة الأمريكية عن انخفاض احتياطيات النفط التجارية في البلاد بواقع 215 ألف برميل خلال أسبوع، حيث بلغت 430.6 مليون برميل منذ 23 سبتمبر.

وأوضحت الوزارة أن المستوى الحالي للمخزونات يقل بنحو 2%عن متوسط ​​السنوات الخمس الماضية، على عكس التوقعات التي كانت تشير لصعوده 400 ألف برميل.

كما شهدت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعا بقيمة 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما هبط مخزون المقطرات 2.9 مليون برميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر في بورصة لندن بنسبة 2.11% إلى 86.66 دولارا للبرميل اعتبارا من الساعة 17:43 بتوقيت موسكو، وارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.69% إلى 80.61 دولارا للبرميل.

المصدر: تاس