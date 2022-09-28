اليابان تتهم الصين بـ"التعدي" على مياهها الإقليمية

اتهمت اليابان الصين بإرسال سفن إلى مياهها الإقليمية حول سلسلة جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وقال مسؤولون من قوات خفر السواحل اليابانية إن ثلاث سفن من خفر السواحل الصينية دخلت المياه الإقليمية للبلاد، قرب جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي، وفق وكالة "كيودو" المحلية.

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وأفاد نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني يوشيهيكو إيسوزاكى، أن التعدي على المياه الإقليمية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"، واصفا إياه بأنه "مؤسف للغاية وغير مقبول على الإطلاق".

وقال إيسوزاكى للصحفيين، إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى بكين بشأن انتهاك القانون الدولي.

وتقول طوكيو إنها رصدت خلال العام الجاري 27 تعديا للسفن صينية على مياها الإقليمية.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من السلطات الصينية بشأن المزاعم اليابانية.

والثلاثاء، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن سبع سفن تابعة للبحرية الصينية والروسية أبحرت في المحيط الهادئ قرب جزر إيزو جنوبي طوكيو، يعتقد أنها جزء من دوريات مشتركة، وفق الوكالة.

وتتنازع بكين وطوكيو على جزر سينكاكو غير المأهولة، والتي رغم خضوعها لسيطرة اليابان إلا أن الصين تدعي أحقيتها في السيادة عليها وتطلق عليها اسم "دياويو".

المصدر: وكالات