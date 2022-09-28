واشنطن تنوي فرض عقوبات على من يساعدون روسيا

أعلنت الخزانة الأمريكية نيتها فرض عقوبات على من يساعدون روسيا في شراء الأسلحة لاستخدامها بالعملية العسكرية في أوكرانيا، متجاهلة أن روسيا المصدر الثاني للسلاح في العالم.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مصادر قولها إن السلطات الأمريكية وقيادة الاتحاد الأوروبي تدرس إمكانية فرض قيود على أطراف ثالثة ومنظمات تساعد روسيا في تجاوز العقوبات المالية وتسديد المدفوعات.

وبحسب الصحيفة، تعتزم واشنطن وبروكسل الضغط على وسطاء الروس في سداد المدفوعات، والشركات التي تساعد الجانب الروسي على تنظيم شبكات دفع موازية.

كما تبحثان إمكانية فرض عقوبات ضد المنظمات التي تساعد موسكو في سداد مدفوعات معاملات التصدير وتنظيم واردات المنتجات الصناعية والدفاعية الخاضعة للعقوبات.

وقد تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على العاملين في مجال البرمجيات والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية في روسيا.

المصدر: RT