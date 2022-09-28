نائب روسي يقترح إطلاق "عملية اقتصادية خاصة" في مناطق البلاد الجديدة

اقترح عضو مجلس الدوما عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ستانيسلاف ناوموف على وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف، إطلاق "عملية اقتصادية خاصة" في المناطق الروسية الجديدة.

وقال في كلمته أمام أعضاء المجلس: "لقد حققنا النجاح في الاستفتاءات، وحان الوقت لبدء "عملية اقتصادية خاصة".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أقترح على وزارة التنمية الاقتصادية مشروعا وطنيا جديدا. حزبنا يقترح إعلان منطقة اقتصادية خاصة في المناطق الروسية الجديدة".

المصدر: نوفوستي