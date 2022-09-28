نائب روسي يقترح إطلاق "عملية اقتصادية خاصة" في مناطق البلاد الجديدة
Sputnik
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اقترح عضو مجلس الدوما عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ستانيسلاف ناوموف على وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف، إطلاق "عملية اقتصادية خاصة" في المناطق الروسية الجديدة.
وقال في كلمته أمام أعضاء المجلس: "لقد حققنا النجاح في الاستفتاءات، وحان الوقت لبدء "عملية اقتصادية خاصة".
وأضاف: "اسمحوا لي أن أقترح على وزارة التنمية الاقتصادية مشروعا وطنيا جديدا. حزبنا يقترح إعلان منطقة اقتصادية خاصة في المناطق الروسية الجديدة".
المصدر: نوفوستي