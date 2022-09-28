وسائل إعلام: الخارجية الجورجية تستدعي سفير بيلاروس على خلفية زيارة لوكاشينكو لأبخازيا

أفادت قناة "إيميدي" الجورجية بأن سفير بيلاروس في تبليسي استدعي إلى وزارة الخارجية بسبب زيارة قام بها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إلى أبخازيا التي تعتبرها جورجيا جزءا من أراضيها.

وقالت القناة إن الخارجية الجورجية تعتزم تسليم مذكرة للسفير أناتولي احتجاجا على هذه الزيارة. ولم يصدر حتى اللحظة تأكيد رسمي من الوزارة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الرئاسة الأبخازية في بيان لها أن رئيس الجمهورية أصلان بجانيا اجتمع مع لوكاشينكو في دار الضيافة الصيفية الحكومية في مدينة بيتسوندا.

ونقل البيان عن لوكاشينكو الذي وصل إلى بيتسوندا من سوتشي الروسية القريبة من حدود أبخازيا، حيث عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أمس ناقشنا مشاكل أبخازيا مع شقيقنا الأكبر فلاديمير بوتين. لقد بحثنا هذه القضايا كثيرا، حتى ساعات الليل، وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أنه لا ينبغي التخلي عن أبخازيا. أنها بحاجة إلى المساعدة".

وأشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروس وروسيا تنسقان إجراءاتهما، وأضاف: "روسيا مستعدة لمد يد العون. ربما حان الوقت. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، رأينا ما أصبح عليه العالم. لن يسمحوا لنا بالعيش بسلام. لذلك يجب أن نعزز العلاقات مع الأصدقاء".

المصدر: RT