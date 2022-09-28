الأتراك ينتقدون أوروبا والولايات المتحدة على معاداتهما لنظام الدفع الروسي"مير"

انتقد قراء موقع Haber7 التركي، الولايات المتحدة وأوروبا لممارستهما ضغوطا على البنوك التركية ومحاولة إجبارها على رفض خدمة بطاقات نظام "مير" الروسي.

لاحظ العديد من المعلقين أن المؤسسات المالية التركية اضطرت للرضوخ أمام التهديدات الغربية.

وقال القارئ Kılıcharslan: "تخلوا عن التعامل مع بطاقات مير، لأن واشنطن هددتهم بفرض عقوبات ضد النظام المصرفي التركي. اعتقد أنه لم تكن هناك ضرورة للقيام بذلك".

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وقال القارئ غوست: "لو أنهم لم يرضخوا، لما قدمت الولايات المتحدة طائرات F-16. هذا هو الشرط".

وقال المستخدم "المنتخب": "لا يجوز التعامل مع الروس بهذا الشكل. هذا يعني خذلان رجل مثل بوتين".

وشدد المستخدم كوتش: "بعبارة أخرى، البنوك التركية المملوكة للدولة هي متعاونة بين أوروبا وأمريكا؟ لتذهب إذن إلى الجحيم مع أوروبا والولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي