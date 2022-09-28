القصف الأوكراني لمدينة بريانكي يسفر عن مقتل 4 مدنيين

قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، في بيانها اليوم، إن قصف القوات الأوكرانية لمدينة بريانكي أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

في وقت سابق من اليوم، ذكر المكتب الصحفي للمؤسسة الحكومية "لوغانسكاز" أن ثلاثة من العاملين في المؤسسة قتلوا وأصيب خمسة بسبب القصف الأوكراني للمدينة.

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وأضاف البيان: "تعرض المركز السكني بريانكي للقصف من جانب القوات الأوكرانية براجمات الصواريخ الأمريكية من طراز هيمارس. وأطلق العدو 12 قذيفة صاروخية وتسبب بمقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين بجروح. وبسبب القصف تضرر خط لنقل الغاز وكذلك 12 مبنى سكنيا ومدرستين ومحل لبيع المواد الغذائية".

المصدر: نوفوستي