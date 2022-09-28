هاريس: واشنطن ستتحرك "دون خوف أو تردد" في مضيق تايوان

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن الولايات المتحدة ستتحرك "دون خوف أو تردد" في آسيا وضمنها مضيق تايوان.

وفي تصريح أمام جنود أمريكيين في اليابان غداة مشاركتها في الجنازة الوطنية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل، اتهمت بكين باتباع "سلوك مقلق" في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وبتنفيذ "استفزازات في مضيق تايوان".

وقالت: "تعتبر الولايات المتحدة أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان من الركائز الأساسية للحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مشددة على "أننا سنواصل التحليق والملاحة والعمل دون خوف أو تردد حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

وأكدت هاريس مجددا معارضة واشنطن لأي محاولة صينية أحادية الجانب للاستيلاء على تايوان، متعهدة باستمرار دعم الولايات المتحدة للدفاع عن الجزيرة.

وأضافت: "لا تسعى واشنطن إلى صراع مع الصين ولكننا نتوقع سلوكا عدوانيا متواصلا من بكين التي تحاول تقويض الوضع الراهن من جانب واحد".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي عاود الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيد هذا الالتزام.

وكان الرئيس الأميركي قد رد على سؤال خلال مقابلة عبر محطة سي بي إس عما إذا كان "الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني"، قائلا "نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق".

ونددت الصين بتصريحات بايدن معتبرة أنها "انتهاك خطر لالتزام مهم قطعته الولايات المتحدة بعدم تأييد استقلال تايوان".

المصدر: "أ ف ب"