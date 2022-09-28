لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني سير تنفيذ اتفاقات قره باغ

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الثلاثي حول قره باغ.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "في 28 سبتمبر 2022، جرى اتصال هاتفي بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف. وناقش الجانبان خلال الاتصال، الوضع الحالي في المنطقة بما في ذلك القضايا المتعلقة بتنفيذ البيانات الثلاثية".

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وتابع البيان: "وكذلك تبادل الوزيران، وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول أعمال التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: نوفوستي