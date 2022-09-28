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بيلاروس تعلن عن تفتيش مفاجئ لجاهزية القاعدة الجوية رقم 50

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بيلاروس تعلن عن تفتيش مفاجئ لجاهزية القاعدة الجوية رقم 50
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أنه بدأ اليوم الأربعاء التفتيش المفاجئ للجاهزية القتالية والتعبئة لإحدى الوحدات العسكرية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "اليوم، ووفقا لخطة تدريب القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، بدأ التفتيش المفاجئ للجاهزية القتالية والتعبئة للوحدة العسكرية 06752 (القاعدة الجوية المختلطة رقم 50)".

وذكرت الوزارة، أن عملية التفتيش ستستمر شهرا كاملا.

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وأوضحت وزارة الدفاع، أنه "سيتم خلال التفتيش، التحقق من نجاعة تدريب المجندين، وكيفية رفع مهاراتهم القتالية وتدريبهم على عمليات إخراج المعدات العسكرية والخاصة من المخازن للتحقق من جاهزيتها القتالية".

المصدر: تاس

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