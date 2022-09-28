بالفيديو.. الحرس الثوري يقصف مواقع إرهابيين في كردستان العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه مستمر في "دك مقار الجماعات الارهابية الانفصالية التي تستهدف أمن ايران انطلاقا من أراضي إقليم كردستان العراق".

وقالت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إنه "بسبب انتشار بعض الإرهابيين في المنطقة، بدأت صباح اليوم مرحلة جديدة من العمليات ضد مواقع وثكنات هذه المجموعات في عمق إقليم شمال من العراق"، مضيفا: "تم توجيه ضربات مهلكة للإرهابيين".

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلامية إيرانية، استهداف الحرس الثوري لمقار المعارضة الإيرانية في الإقليم بالصواريخ الدقيقة والمسيرات.

وكان الحرس الثوري الإيراني استأنف استهداف مواقع أحزاب المعارضة الإيرانية في كردستان العراق، وسط احتجاجات مستمرة في البلاد منذ الإعلان عن وفاة الشابة مهسا أميني قبل نحو 10 أيام.

المصدر: RT