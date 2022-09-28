إسبانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاحتجاجات في إيران

أفاد مصدر دبلوماسي بأن إسبانيا استدعت، اليوم الأربعاء، السفير الإيراني لديها للاحتجاج على قمع التظاهرات في إيران والتي أودت بالعشرات.

وقال المصدر إن "وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني في مدريد للتعبير عن معارضتها لقمع التظاهرات وانتهاك حقوق النساء".

وكان الإيرانيون قد واصلوا لليوم الثالث عشر على التوالي تظاهرات احتجاجية على موت الشابة مهسا أميني لدى احتجازها من قبل الشرطة، فيما أسفرت المواجهات، بحسب جماعة حقوقية، عن مقتل أكثر من 75 شخصا.

بينما ذكرت وكالة أنباء فارس يوم أمس الثلاثاء أن "نحو ستين" شخصا قتلوا منذ أن توفت أميني في 16 سبتمبر.

وكانت أميني اعتقلت في 13 من الشهر الجاري، أثناء زيارة لها إلى طهران، واقتادتها "شرطة الأخلاق" إلى أحد المراكز التابعة لقسم الشرطة والاستخبارات العسكرية "من أجل النصح والإرشاد". حسب وسائل الإعلام الإيرانية.

وأثناء احتجازها تم نقلها إلى المشفى حيث بقيت 3 أيام في حالة غيبوبة، قبل أن تفارق الحياة.

الشرطة قالت إنها أصيبت بنوبة قلبية، بينما قال أفراد من أسرتها إنها لم تكن تعاني أي مشكلة صحية.

المصدر: "أ ف ب" + RT