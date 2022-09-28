رئيس الإدارة المدنية لمقاطعة خيرسون يناشد بوتين بالعلاقة مع نتائج الاستفتاء

صرح فلاديمير سالدو، رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، بأنه يعتزم مناشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضفاء الطابع الرسمي على دخول المقاطعة إلى روسيا في أقرب وقت ممكن.

إقرأ المزيد

وفي مقطع فيديو نشر على حاسبه بموقع "تلغرام" قال سالدو بهذا الشأن: "صوت سكان مقاطعة خيرسون لصالح الانضمام إلى روسيا. وبناء على نتائج هذا التصويت، سأناشد بالتأكيد رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، حتى يتسنى أن يجري التسجيل القانوني لدخول منطقة خيرسون إلى الاتحاد الروسي في أسرع ما يمكن. وأنا متأكد من أن ذلك سيتم".

كما لفت مسؤول المقاطعة إلى أن الإدارة الإقليمية فعلت كل ما هو ضروري لضمان حصول سكان منطقة خيرسون على فرصة التصويت بأمان في الاستفتاء.

وكانت استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا قد أجريت في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجي.

وبحسب نتائج فرز 100 ٪ من بطاقات الاقتراع، صوّت في جمهورية دونيتسك الشعبية، 99.23 ٪ لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي وفي جمهورية لوغانسك الشعبية صوّت لهذا الهدف 98.42 ٪، وبنسبة 87.05 ٪ في منطقة خيرسون، و93.11 ٪ في منطقة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي