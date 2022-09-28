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رئيس جمهورية لوغانسك يدعو بوتين للنظر في انضمام جمهوريته إلى روسيا

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رئيس جمهورية لوغانسك يدعو بوتين للنظر في انضمام جمهوريته إلى روسيا
Sputnik
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك
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وجه رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، طلبا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنظر في انضمام جمهوريته إلى روسيا.

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وجاء في نص الرسالة الذي وجهها باسيتشنيك لبوتين، اليوم الأربعاء: "السيد فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، أتوجه إليكم بنداء نيابة عن سكان منطقة لوغانسك! مع الأخذ في الاعتبار موافقة سكان الجمهورية على القرار في الاستفتاء، أطلب منكم النظر في مسألة انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا كمنطقة روسية".

المصدر: نوفوستي

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