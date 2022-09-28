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زابوروجيه أعدت طلبا للانضمام لروسيا عقب نتائج الاستفتاء

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زابوروجيه أعدت طلبا للانضمام لروسيا عقب نتائج الاستفتاء
Sputnik
رئيس حركة "نحن مع روسيا"، وعضو الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف
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صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا"، وعضو الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بأنه قد تم إعداد طلب بدعم نتائج الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا.

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وصرح روغوف بأن الطلب المكتوب يحمل صيغة قانونية موجها إلى الرئيس الروسي، ورسالة فيديو منفصلة من حاكم المنطقة، وسوف يتم إرسالها فور ظهور الموافقة النهائية على جميع نتائج الاستفتاء".

وكانت رئيسة لجنة الانتخابات الإقليمية، غالينا كاتيوشنكو، قد صرحت في وقت سابق، بأنه وبعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع في منطقة زابوروجيه، فقد صوت أكثر من 93.11% من الناخبين لصالح إعادة التوحيد مع روسيا، ووافقت مفوضية الانتخابات على هذا القرار، بينما لم تكن هناك أي انتهاكات جسيمة أو ملاحظات خلال عملية الاستفتاء.

المصدر: نوفوستي

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