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رئيس جمهورية لوغانسك في طريقه إلى موسكو

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رئيس جمهورية لوغانسك في طريقه إلى موسكو
Sputnik
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك
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أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أنه يتوجه حاليا إلى موسكو.

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وجاء في بيان صدر عن حكومة الجمهورية ونشر في صفحتها على "تلغرام": "أفاد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك بأنه قد توجه إلى موسكو لاستكمال الجزء القانوني لانضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا".

وقال باسيتشنيك، سابقا، إنه سيعد وثيقة موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع طلب للنظر في مسألة انضمام جمهورية لوغانسك إلى الاتحاد الروسي.

المصدر: نوفوستي

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