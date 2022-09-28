تركيا: منفذو هجوم مرسين الإرهابي خططوا له في سوريا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن لدى بلاده معلومات تفيد بأن منفذي هجوم مرسين الإرهابي الذي أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر، خططوا له في سوريا.

وخلال مشاركته في حفل بمناسبة يوم المصابين في الحروب، شدد أكار على أن "تركيا ستواصل مطاردة الإرهابيين وقمعهم في أوكارهم أينما كانوا".

وأمس أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم إرهابي استهدف مقرا للشرطة بولاية مرسين جنوبي البلاد، موضحا أن منفذي الهجوم امرأتان تنتميان إلى تنظيم "بي كي كي".

وقال: "حصلت اشتباكات بين الإرهابيتين والعناصر الأمنية وخلالها تمكنت العناصر من إصابتهما، وعندما أدركتا أنهما لن تتمكنا من الفرار قامتا بتفجير نفسيهما".

المصدر: "الأناضول"