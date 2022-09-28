بلجيكا.. قتيل في عملية لمكافحة الإرهاب تستهدف أوساط اليمين المتطرف

قتل شخص اليوم الأربعاء، في بلجيكا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خلال عملية تستهدف مخططا "لاعتداء إرهابي" يدبره مقربون من أوساط اليمين المتطرف.

وجاء في بيان للنيابة العامة أن التحقيق بقيادة قاضي التحقيق في انتويرب في شمال بلجيكا يستهدف "أوساطا يشتبه بانتمائها إلى اليمين المتطرف".

وتخلل التحقيق حوالى عشر عمليات دهم صباح الأربعاء في منطقة انتويرب (انفير) تخللها تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى سقوط قتيل.

المصدر: "أ ف ب"