حريق بمطعم في شمال شرق الصين يسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 3

قالت الحكومة المحلية في بيان نشر على منصة "ويبو" للتواصل الاجتماعي إن حريقا اندلع بمطعم في مدينة تشانغتشون الصينية، الساعة 07:40 صباحا بتوقيت موسكو.

وقال البيان إن رجال الإطفاء هرعوا إلى مكان الحادث وأكملوا أعمال البحث والإنقاذ، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما يتم تقديم الرعاية النفسية لأهالي الضحايا. كما صرحت السلطات المحلية بأن سبب الحادث قيد التحقيق.

المصدر: CGTN