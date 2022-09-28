 
مباشر

حريق بمطعم في شمال شرق الصين يسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 3

أخبار العالم

حريق بمطعم في شمال شرق الصين يسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 3
Globallookpress Guenter FischerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tvru

قالت الحكومة المحلية في بيان نشر على منصة "ويبو" للتواصل الاجتماعي إن حريقا اندلع بمطعم في مدينة تشانغتشون الصينية، الساعة 07:40 صباحا بتوقيت موسكو.

وقال البيان إن رجال الإطفاء هرعوا إلى مكان الحادث وأكملوا أعمال البحث والإنقاذ، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما يتم تقديم الرعاية النفسية لأهالي الضحايا. كما صرحت السلطات المحلية بأن سبب الحادث قيد التحقيق.

المصدر: CGTN

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا