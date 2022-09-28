سيئول تكشف عن موعد إجراء كوريا الشمالية لتجربتها النووية السابعة

كشف جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية قد تقوم باختبار نووي ما بين 16 أكتوبر و7 نوفمبر.

وقال النائب يو سانغ-بيوم من حزب سلطة الشعب الحاكم للصحفيين إن جهاز المخابرات الوطنية أجرى هذا التقييم خلال إحاطة مغلقة للمشرعين في لجنة المخابرات البرلمانية.

وكان مسؤول أمريكي كبير قال في وقت سابق إن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

هذا ومن المقرر أن تزور هاريس الأسبوع الحالي المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين خلال زيارتها الى كوريا الجنوبية.

المصدر: "يونهاب"