إيران تعلن القضاء على خلية إرهابية على الحدود مع أذربيجان

أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي، عن القضاء على خلية إرهابية في منطقة خدا آفرين الواقعة شمال غرب على الحدود مع جمهورية أذربيجان.

وقال كودرزي في تصريح إنه "تم القضاء على خلية إرهابية مكونة من 7 مسلحين كانوا يحملون معدّات عسكريّة في منطقة خُدا آفرين الحدودية مع جمهورية آذربيجان"، مشددا على "أننا سنتصدى بقوة لكل عمل مسلح في حدودنا".

وأكد أن "الرد على كل المعتدين سيكون قاسيا".

وفي وقت سابق، أفادت قيادة قوى الأمن الداخلي الإيرانية في محافظة كردستان، غربي البلاد، بأنه "تم ضبط كمية من الصواعق الكهربائية المتفجرة، التي كان مقررا استخدامها في أعمال الشغب"، مبينة أنه "ضبط الصواعق تمّ خلال نقلها من الحدود الغربية لإيران إلى المحافظات المركزية".

المصدر: irna