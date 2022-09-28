قراء "ديلي ميل" حددوا المذنب في حادث "السيل الشمالي"

أعرب قراء صحيفة "ديلي ميل" عن اعتقادهم بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالذات تقف وراء الحادث الذي وقع على خطوط نقل أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وقال القارئ DallasDallas: "اعتقد أن فريق بايدن يقف خلف ذلك. لقد ألمحوا سابقا لذلك".

وأكد Cerebral98: "الغرب كعادته يتهم الآخرين بدون دليل أو إثبات".

وذكر المستخدم Tenngal2: "قبل أشهر، قال بايدن إنه سيفعل ذلك، وها هو ينفذ ما قال".

وقال Simon Templar: "لا، الأمريكيون فعلوا ذلك. هم فقط من يمكنهم الاستفادة منه".

وأضاف Mr. Zip: "هذا يبدو وكأنه استفزاز آخر لوكالة المخابرات المركزية".

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وتابع smifta: "ولماذا يأمر بوتين بتفجير خط أنابيب غاز بينما يمكنه إيقاف عمله متى شاء؟ في هذا الأمر نلاحظ سلوك وكالة المخابرات المركزية".

في وقت سابق، أعلنت الشركة المشغلة لخط الأنابيب عن انخفاض ضغط الغاز في أنابيب "السيل الشمالي 1 و2"، ولم يستبعد الكرملين أن تكون الأعطال نتيجة أعمال تخريبية.

المصدر: نوفوستي