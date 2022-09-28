نشر وثيقة قيل إنها تكشف عن اتفاق بين أنقرة وواشنطن على استقبال تركيا للاجئين أفغان

ذكرت صحيفة "زمان" أن نائب رئيس حزب الجيد، محمد تولجا أقالين، نشر وثيقة قيل إنها تكشف اتفاقا بين واشنطن وأنقرة عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة، يسمح بإقامة لاجئين أفغان في تركيا.

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وأفيد بأن أقالين كتب على حسابه في تويتر، قائلا إن الوثيقة، تثبت أن اتفاقا تم التوصل إليه "بين حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والولايات المتحدة، يقضي بأن الأفغان الذين خدموا الولايات المتحدة سيوضعون تحت الحماية المؤقتة في تركيا".

وفي الوثيقة التي قام بنشرها أقالين، جرت الإشارة إلى "أن اللاجئين الذين سيأتون إلى تركيا من أفغانستان ستتم حمايتهم من قبل الحكومة التركية أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

المصدر: زمان